Neal Maupay remet l’OM à hauteur !

32e : Excellent repli défensif de Maupay, qui récupèrent rapidement le ballon et mettent fin à la phase de possession nîmoise.

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31e : Nîmes parvient enfin à ressortir le ballon et s’approche de la surface marseillaise. Vigilant, Kelyann Bezahaf intervient parfaitement pour éloigner le danger.

30e : Très en jambes sur son côté, Abdallah déborde une nouvelle fois et adresse un centre dangereux. Lucas Dias sort de sa ligne avec autorité pour s’interposer et capter le ballon.

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29e : Toujours sous pression, Nîmes peine à ressortir le ballon et opte pour un jeu long. Jeffrey de Lange lit parfaitement la trajectoire et capte le ballon sans difficulté.

28e : Abdallah tente de trouver un partenaire d’un centre tendu, mais Lucas Dias anticipe parfaitement la trajectoire et s’empare du ballon.

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27e : Kelyann Bezahaf réalise un début de match solide. Le jeune défenseur marseillais se montre serein dans ses interventions et continue de répondre présent sur son côté droit.

Revivez l’égalisation marseillaise

Profitons de cette pause fraîcheur pour revoir l’égalisation de Neal Maupay. Idéalement servi sur un centre, l’attaquant olympien a pris le meilleur de la défense nîmoise avant de placer une tête imparable pour remettre les deux équipes à égalité.

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📲 Le but de la tête de Neal Maupay | #OMNO 1️⃣-1️⃣



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24e | Pause fraîcheur !

Les 22 acteurs profitent de cette pause fraîcheur pour se réhydrater.

23e : L’Olympique de Marseille continue de presser très haut. Les Nîmois peinent à ressortir proprement le ballon et subissent la domination olympienne.

22e : Abdallah est sanctionné pour avoir retenu son adversaire par le maillot. L’arbitre siffle la faute mais choisit de ne pas sortir de carton jaune.

21e : Faute d’Angel Gomes au milieu de terrain. Nîmes obtient un coup franc pour tenter de souffler, tandis que l’OM continue de mettre une grosse pression sur son adversaire.

20e : Le corner marseillais est parfaitement boxé par Lucas Dias, vigilant dans les airs pour éloigner le danger.

19e : Très volontaire, Kelyann Bezahaf fait parler sa combativité sur son côté et obtient un corner en faveur de l’Olympique de Marseille.

18e : Sur le coup franc marseillais, Leonardo Balerdi s’élève plus haut que tout le monde et reprend le ballon de la tête, mais sa tentative passe au-dessus de la barre transversale.

18e : Faute sur Emerson, tout près de la surface de réparation nîmoise. Très bon coup franc à venir pour l’Olympique de Marseille, dans une bonne position.

17e | Angel Gomes tout proche du but !

Dans la surface, Angel Gomes déclenche une superbe frappe qui vient s’écraser sur la barre transversale de Lucas Dias. L’OM était tout proche de prendre l’avantage.

16e : Corner à suivre pour le Nîmes Olympique, qui tente de répondre après plusieurs minutes de domination marseillaise. Le centre est finalement repoussé par la défense olympienne, qui écarte le danger.

14e : Resté au sol quelques instants après un contact, Moussa Diallo se relève finalement. Plus de peur que de mal pour le défenseur nîmois, qui peut reprendre sa place.

13e : Nîmes tente de remettre le pied sur le ballon après plusieurs vagues offensives marseillaises.

12e : Igor Paixão se met en position de frappe et tente sa chance, mais Lucas Dias se couche parfaitement pour repousser le ballon

11e : Sur un coup franc bien frappé par Igor Paixão, Leonardo Balerdi parvient à couper la trajectoire de la tête, mais le ballon passe à côté du cadre. Sortie de but pour Nîmes.

10e : Sur un centre venu de la droite, Bissourou Touré s’élève au-dessus de la défense marseillaise, mais sa frappe manque de puissance et Jeffrey de Lange capte le ballon sans difficulté.

8e | Maupay égalise de la tête !

Parfaitement servi par un centre venu de la gauche, Neal Maupay s’élève plus haut que tout le monde et place une tête imparable qui ne laisse aucune chance à Lucas Dias. L’OM revient immédiatement au score.

7e : Magnifique ouverture de Pierre-Emile Højbjerg vers Abdallah. L’attaquant marseillais est toutefois un peu court et ne parvient pas à reprendre le ballon, qui file en sortie de but.

6e | Lucas Dias sauve les siens !

Bien trouvé dans la surface, Neal Maupay déclenche une frappe à bout portant, mais Lucas Dias réalise une superbe parade pour préserver le score.

5e : L’Olympique de Marseille met le pied sur le ballon et tente de trouver des espaces dans le bloc nîmois.

3e | Bissourou Touré ouvre le score !

Lancé seul en profondeur, Bissourou Touré prend de vitesse la défense marseillaise avant d’ajuster Jeffrey de Lange d’une frappe maîtrisée. Le Nîmes Olympique ouvre le score. Le but est validé malgré une position qui semblait très limite au départ de l’action.

2e : Abdelli tente sa chance à l’entrée de la surface, mais sa frappe s’envole au-dessus du cadre.

1re | Maupay proche d’ouvrir le score !

Bien servi par Paixão dans la surface, Neal Maupay enchaîne d’une frappe du droit qui passe à côté du but nîmois. Le ballon est finalement dévié par un défenseur et offre le premier corner de la rencontre à l’OM.

C’est parti !

Coup de sifflet de l’arbitre et cette rencontre amicale entre l’Olympique de Marseille et le Nîmes Olympique est lancée. Les Nîmois donnent le coup d’envoi.

18h00 | Les 22 acteurs font leur entrée

Les joueurs de l’Olympique de Marseille et du Nîmes Olympique font leur apparition sur la pelouse du Centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus. Le coup d’envoi est désormais imminent.

17h35 | Bezahaf enchaîne

Titulaire pour la troisième fois de suite durant cette préparation estivale, Kelyann Bezahaf continue de gagner la confiance de Bruno Genesio. Le jeune défenseur marseillais pourrait bien être l’une des belles surprises de la saison.

17h30 | Le onze du Nîmes Olympique

Le Nîmes Olympique débute cette rencontre avec Dias dans les buts. Devant lui, Diallo, Doucouré, Martinez et Mbemba composent la défense. Au milieu, Benhamza, Coulibaly et Tlili sont associés. Enfin, Bennour, Touré et Doumbouya animent le secteur offensif.

👨‍🍳 Le 𝑋𝐼 qui va débuter la rencontre face à Marseille !#OMNO | #PrépaDesCrocos pic.twitter.com/KSuxShoJXZ — 🐊 Nîmes Olympique (@nimesolympique) July 30, 2026

17h20 | Le onze de l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille débute cette rencontre avec De Lange dans les buts. Devant lui, Bezahaf, Egan-Riley, Balerdi et Emerson composent la défense. Au milieu, Abdelli, Højbjerg (capitaine) et Gomes sont associés. Enfin, Abdallah, Paixão et Maupay animent le secteur offensif.

📋Le XI de départ de nos Olympiens pour le match contre le Nîmes Olympique ⬇️ #OMNO pic.twitter.com/R4ydu9fEqc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2026

17h10 Les Nîmois découvrent les installations

Les joueurs du Nîmes Olympique sont actuellement en reconnaissance sur la pelouse du Centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus avant le coup d’envoi de cette rencontre amicale.

17h00 | Bienvenue au Centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus !

Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre l’Olympique de Marseille et le Nîmes Olympique. Le coup d’envoi est prévu à 18h au Centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus, à Marseille.