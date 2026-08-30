Inter Miami : l’inarrêtable Lionel Messi s’offre un quadruplé en MLS

Lionel Messi a une nouvelle fois marqué l’histoire avec l’Inter Miami. L’Argentin a signé un quadruplé lors de la large victoire des Floridiens contre Montréal (7-1), ce samedi en MLS, permettant à son équipe de mettre fin à une série de 5 rencontres sans succès toutes compétitions confondues. Après avoir ouvert le score sur coup franc en première période, Messi a récidivé au retour des vestiaires avant de compléter son triplé d’un superbe lob, puis de trouver une quatrième fois la lucarne sur coup franc dans le temps additionnel.

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Messi recorded 4 goals and an assist as @InterMiamiCF dominated CF Montreal, 7-1. 💪 pic.twitter.com/0cPkV40Jr6 — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026

À 39 ans, le capitaine de l’Inter Miami continue donc d’affoler les statistiques. Il s’agit du huitième match de sa carrière avec au moins quatre buts, une performance qu’il n’avait plus réalisée depuis février 2020 avec le FC Barcelone. Déjà meilleur buteur de MLS cette saison avec 18 réalisations en 19 matches, Messi est également devenu le joueur le plus rapide de l’histoire du championnat à atteindre 20 rencontres avec au moins deux buts. « Voilà ce que signifie avoir Messi dans l’équipe. Il reste le meilleur », a notamment salué Casemiro après la rencontre.