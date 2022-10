Harry Kane stoppe les négociations avec Tottenham

Alors qu'il est en fin de contrat jusqu'en juin 2024 et que Tottenham veut à tout prix le prolonger, Harry Kane (29 ans) a mis en stand-by les négociations. La raison est simple : il est 100 % focus sur la Coupe du monde avec les Three Lions de l'Angleterre selon The Evening Standard. Fabio Paratici, le directeur général des Spurs, se dit malgré tout confiant dans ce dossier.

Les Spurs vont devoir être convaincant pour prolonger l'aventure londonienne de leur star qui a déjà inscrit 10 buts en 12 matches de Premier League cette saison. Il ne manque pas de prétendants pour la suite comme le Bayern Munich, surtout depuis le départ de Lewandowski pour le Barça.