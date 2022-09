La passe d'armes se poursuit entre la FFF et Amnesty International

À toi, à moi, à toi... Après la réponse de la Fédération Française de Football où l'institution déplorait «une campagne de stigmatisation» d'Amnesty International, l'ONG a de nouveau répondu. «La FFF sort enfin de son silence sur la question des droits humains au Qatar. Nous nous réjouissons que la FFF exerce son devoir de vigilance envers les prestataires de services avec lesquels elle sera en lien au Qatar», a tout d'abord déclaré, non sans ironie, Amnesty International dans son communiqué avant de poursuivre.

Nous saluons le fait qu’elle rejoigne les fédérations d’ores et déjà engagées dans la défense des droits humains au Qatar qui souhaitent la mise en place d’un fonds d’indemnisation pour les travailleuses et travailleurs dont les droits ont été violés depuis 2010. Pour rappel, l'ONG avait publié, ce vendredi, une lettre ouverte où elle regrettait le «silence assourdissant» des Bleus «face aux milliers de travailleurs migrants décédés sur les chantiers qataris, et aux milliers d’autres soumis au travail forcé».