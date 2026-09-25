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Officiel UEFA Nations League

Pays-Bas : Joshua Zirkzee remplace Brian Brobbey

Par Josué Cassé
Pays-Bas Suède @Maxppp

Blessé et remplacé en première période lors du match nul concédé par les siens face à l’Allemagne (1-1), Brian Brobbey a quitté ce vendredi le rassemblement des Pays-Bas.

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L’attaquant batave, qui évolue du côté de Sunderland, est remplacé par Joshua Zirkzee. Pour rappel, les hommes de Xavi défieront la Serbie, ce dimanche, lors de la 2e journée de la Ligue des Nations.

Pub. le - MAJ le
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