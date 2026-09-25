UEFA Nations League
Pays-Bas : Joshua Zirkzee remplace Brian Brobbey
@Maxppp
Blessé et remplacé en première période lors du match nul concédé par les siens face à l’Allemagne (1-1), Brian Brobbey a quitté ce vendredi le rassemblement des Pays-Bas.
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Get well soon, Brian 🧡— OnsOranje (@OnsOranje) September 25, 2026
Joshua Zirkzee replaces the striker in our squad. ℹ️ pic.twitter.com/Jaan54ONFp
L’attaquant batave, qui évolue du côté de Sunderland, est remplacé par Joshua Zirkzee. Pour rappel, les hommes de Xavi défieront la Serbie, ce dimanche, lors de la 2e journée de la Ligue des Nations.
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