Liga : Osasuna et le Celta Vigo se neutralisent

Demain soir, c’est le retour de la Ligue des Champions. En attendant, les passionnés de ballon rond ont pu suivre la rencontre opposant Osasuna au Celta Vigo pour le compte de la 24ème journée de Liga. Classées respectivement neuvième (33 points) et treizième (27 points), les deux équipes avaient à coeur de l’emporter.

Malgré une première période à l’avantage d’Osasuna, le Celta Vigo a bien résisté jusqu’à la pause (0-0). En deuxième période, malgré des occasions de part et d’autre (Pablo Ibañez et Seferovic), les deux formations n’arrivaient pas à se départager et se quittaient sur un nul (0-0).

