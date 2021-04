PSG : Mauricio Pochettino aborde l'état de forme de Mbappé

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée vendredi après-midi : Kylian Mbappé souffre d'une contracture au mollet droit. Une blessure contractée mercredi lors de la demi-finale aller face à Manchester City (1-2). Forfait pour la réception de Lens samedi en Ligue 1, l'attaquant parisien ne sait pas encore s'il pourra tenir sa place pour le retour face à City mardi prochain. Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino est revenu sur la forme physique du champion du monde 2018.

« On en a parlé avec le staff médical, le secteur de la performance et lui. Je l'ai vu presque en train de voler contre Metz tellement il était bien. Il n'avait pas jouer contre Angers, le match d'avant. Mais il a reçu un coup qui aurait pu intervenir à n'importe quel moment du match. Cela peut arriver. Ce n'est pas un problème grave mais cela a crée un déséquilibre musculaire au mollet. On avait un Kylian Mbappé à son meilleur niveau physique, » a ainsi confié l'entraîneur argentin. En attendant, les supporters du PSG prient pour un miracle...