Paul Pogba sort du silence pour son avenir

Paul Pogba n'a pas encore pris sa décision. C'est en tout cas ce qu'assure le milieu de terrain de 29 ans, qui sera libre de s'engager où bon lui semble à partir du 1er juillet prochain puisqu'il n'a pas prolongé son contrat avec Manchester United. L'international français est en tout cas annoncé avec insistance du côté de la Juventus, avec qui il aurait même déjà passé sa visite médicale. « Je prends mon temps, je réfléchis, j'assemble les différentes pièces du puzzle », a dans un premier temps lâché la Pioche au cours d'un entretien accordé à l'émission Uninterrupted, avant de poursuivre.

« Je veux juste le meilleur, je veux jouer au football et être moi-même. Je veux m'amuser à faire ce que je fais, sinon je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. C'est ce que je recherche. Si je suis d'abord en phase avec l'équipe, avec les supporters, avec le club qui vous connaît et vous aime, moi, comme tous les joueurs, je peux donner le meilleur de moi-même. Si vous êtes mentalement libre et que vous vous amusez, vous êtes à l'aise là où vous jouez et avec les gens avec qui tu joues. C'est la chose la plus importante. » La décision de Paul Pogba se fait attendre.