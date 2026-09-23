Real Madrid : les journalistes espagnols s’acharnent sur Mbappé et son Ballon d’Or

Kylian Mbappé s’est attiré de nombreuses critiques en Espagne après s’être présenté comme un sérieux candidat au Ballon d’Or. À quelques jours de la clôture des votes, l’attaquant du Real Madrid a estimé avoir réalisé « une excellente année sur le plan individuel », qu’il considère comme le critère le plus important pour remporter la récompense. Des propos qui ont fait réagir plusieurs journalistes de la Cadena SER. Julio Pulido s’interroge notamment sur la manière dont les supporters madrilènes peuvent accueillir ce discours alors que leur équipe reste sans trophée majeur récemment, tandis que Javier Herráez estime que le Français aurait mieux fait d’éviter une telle sortie après sa prestation lors du derby face à l’Atlético.

La suite après cette publicité

Les critiques ont été encore plus sévères concernant sa candidature au Ballon d’Or. Antón Meana assure que Mbappé ne figure même pas dans son top 5 face à des joueurs comme Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Vitinha ou Khvicha Kvaratskhelia. Dani Garrido lui reproche de mettre trop fortement en avant ses statistiques individuelles et rappelle qu’Harry Kane a remporté le Soulier d’or. Le journaliste espagnol pointe surtout les performances du Français dans les grands rendez-vous : « Marquer des buts en Coupe du Monde contre l’Irak, la Suède et le Paraguay, c’est formidable », avant de souligner son absence d’impact lors de la défaite 2-0 de la France face à l’Espagne. Une série de sorties particulièrement dures alors que Mbappé défend publiquement ses chances de décrocher le Ballon d’Or.