Barcelone : Lamine Yamal revient sur le racisme qu’il subit

Lamine Yamal est revenu sur les insultes racistes dont il a été victime au Santiago Bernabéu lors du Clásico d’octobre 2024. Interrogé sur Movistar Plus, l’attaquant du Barça assure avoir déjà subi du racisme « 1 000 fois », sous différentes formes. « Les gens sont indirectement racistes envers toi, mais peut-être qu’ils ne s’en rendent pas compte. Beaucoup de commentaires, beaucoup de regards… », explique-t-il. Le joueur de 19 ans prend alors l’exemple des images du Bernabéu, où lui et Raphinha avaient été ciblés depuis les tribunes après son but lors de la victoire barcelonaise (4-0). Yamal explique surtout pourquoi il avait choisi de ne pas réagir : « qu’il me traite de noir ne va pas me déranger, je suis noir. » Une façon pour lui de distinguer ce qu’il est de l’intention raciste de celui qui l’insulte : « que ce soit bien ou mal, c’est une autre question, car ses propos étaient insultants. »

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L’international espagnol précise qu’il refuse de laisser ces insultes perturber son match, tout en rappelant qu’elles restent inacceptables. « Ce qui est mal ne peut jamais être accepté », insiste-t-il. Lors de ce Clásico, plusieurs insultes racistes avaient été captées dans les tribunes après le troisième but barcelonais, inscrit par Yamal à la 77e minute. LaLiga avait ensuite dénoncé les faits auprès des autorités. Plusieurs mois plus tard, un mineur identifié parmi les auteurs avait été sanctionné d’une interdiction d’accès aux stades pendant un an et de 30 heures de travaux socio-éducatifs.