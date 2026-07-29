Le Havre s’offre Junior Mwanga

Un nouveau renfort au Havre. Après avoir annoncé les arrivées de Timothée Pembélé (libre), Kaito Mizuta (libre), Vincent Sasso (libre), mais aussi les prêts d’Amir Richardson et de Soto Nakamura, le club doyen vient d’officialiser la signature de Junior Mwanga. Auteur d’un prêt réussi au HAC en 2024/2025, le joueur formé à Bordeaux a signé un contrat jusqu’en 2030. Strasbourg récupère environ 1,5 million d’euros dans l’opération, trois ans après l’avoir acheté 12 aux Girondins.

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Sous les projecteurs : Junior Mwanga. 💡



Junior est de retour et s’engage pour 4 ans avec le HAC ! ✍️



Bon retour au Havre Athletic Club, Junior. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/jXP3Qdxhvi — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 29, 2026

«Junior Mwanga est de retour ! Le jeune milieu de terrain, qui avait marqué de son empreinte le maintien 2025, revient au HAC et, cette fois, définitivement ! Le regard est pétillant, l’enthousiasme est palpable : oui, Junior Mwanga (23 ans) est particulièrement heureux de son retour au HAC ! Nos remerciements à son départ soulignaient « l’une des plus belles réussites en termes de prêt », avec un engagement hors norme de sa part. Le prêt, c’est le passé ! Car, désormais, avec Junior (qui portera le numéro 6), c’est retour vers le futur : il quitte Strasbourg et s’engage pour quatre ans avec le HAC ! Un transfert rendu possible par l’investissement de Blue Crow Sports Group», indique le communiqué du club normand.