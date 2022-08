Accord entre le PSG et la Juventus pour Paredes

Leandro Paredes va retrouver l'Italie ! Un accord vient d'être trouvé entre le PSG et la Juventus Turin pour le transfert du milieu de terrain argentin en Italie. Christophe Galtier avait d'ailleurs confirmé un accord entre son joueur et le club italien et ne l'avait donc pas convoqué pour le match contre Toulouse ce mercredi. Des propos à retrouver ici. Après des passages au Chievo Vérone, à Empoli mais aussi et surtout à l'AS Roma, l'international albiceleste va retrouver la Serie A. Leandro Paredes pourra donc retrouver Angel Di Maria, son compatriote, autre recrue estivale de la Vieille Dame cet été.

Arrivé en 2019 en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg au PSG, il n'aura jamais vraiment réussi à s'imposer. En effet, lors de ses années parisiennes, il a alterné le correct et le moins bon. Leandro Paredes aura joué 117 matches sous le maillot Rouge et Bleu pour seulement 3 petites réalisations et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ses statistiques autant que son influence sur le jeu parisien ne resteront pas dans les anales. Très loin d'un Marco Verratti notamment, seul indéboulonnable du milieu parisien. Même si le joueur a toujours mouillé le maillot, son avenir au PSG s'assombrissait de plus en plus.

Un «indésirable» en moins au Paris Saint-Germain

La transaction devrait se conclure sous la forme d'un prêt avec une option d'achat (15 millions plus 5 millions de bonus), qui peut devenir obligatoire sous certaines conditions. La direction parisienne, incarnée par Luis Campos, doit se réjouir de ce départ alors qu'elle s'était fixée comme objectif de faire partir le joueur de 28 ans le plus rapidement possible. Il aura fallu attendre la fin du mercato mais c'est encore une réussite pour les nouveaux visages de la direction sportive du PSG. La liste des «indésirables» en instance de départ se réduit donc drastiquement alors que la plupart des joueurs nommés ont trouvé un club. Ander Herrera en prêt à Bilbao, Thilo Kehrer vendu à West Ham, Georginio Wijnaldum prêté à l'AS Rome. Enfin, Layvin Kurzawa est lui aussi sur un siège éjectable alors qu'il pourrait rallier Fulham.

En contrepartie, le PSG a enregistré l'arrivée de nouveaux renforts au milieu. Renato Sanches a déjà rejoint le club de la Capitale libre en provenance de Lille. Mais c'est surtout la venue de Fabian Ruiz qui vient compenser le départ de l'Argentin en Italie. L'officialisation vient d'ailleurs de tomber et l'Espagnol s'est engagé avec le club parisien jusqu'en juin 2027. Le Paris Saint-Germain a déboursé 23 millions d'euros bonus inclus pour s'offrir l'international ibérique.