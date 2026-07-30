La FIFA de plus en plus isolée sur son projet d’investissements privés

Le projet de la FIFA de créer FIFA Forward Enterprise, une nouvelle entité chargée de gérer l’exploitation commerciale de ses principales compétitions avec l’appui d’un investisseur privé, continue de susciter de vives oppositions. Après l’UEFA, ce sont désormais la Confédération asiatique (AFC) et la CONCACAF qui ont officiellement critiqué l’initiative de Gianni Infantino, dénonçant un manque de consultation et de transparence avant son annonce publique.

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Concacaf Statement Regarding the Proposed FIFA Forward Enterprise



"Concacaf was only made aware of this matter through media reports and, subsequently, via a media release.



We are deeply concerned by the lack of due process.



We share the disappointment of many within our… — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 29, 2026

Dans leurs communiqués, les deux confédérations regrettent de ne pas avoir été associées à l’élaboration d’un projet qu’elles jugent majeur pour l’avenir du football mondial. Si la FIFA assure que cette réforme permettra de générer davantage de revenus pour financer le développement du football et prévoit jusqu’à 40 millions de dollars de soutien par association membre sur le cycle 2027-2030, ses détracteurs craignent une dérive vers un modèle toujours plus commercialisé et réclament un véritable débat avant toute décision.