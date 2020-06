Ajax : Manchester United veut doubler le Real Madrid pour Donny van de Beek

Le mercato estival 2020 devrait être synonyme de départ pour Donny van de Beek, très convoité depuis la fameuse saison 2018-2019 de l'Ajax Amsterdam, qui avait rayonné en Ligue des Champions avant d'échouer aux portes de la finale face à Tottenham. Annoncé avec insistance au Real Madrid l'été dernier et convoité par Manchester United notamment, le très prometteur milieu de terrain de 23 ans est finalement resté une saison supplémentaire au sein de son club formateur, avec lequel il est apparu à 30 reprises cette année toutes compétitions confondues (10 buts et 7 passes décisives).

Au mois de janvier dernier, la presse espagnole avançait néanmoins que l'avenir de van de Beek était scellé et que le joueur était d'accord pour rejoindre les Merengues à l'issue de la saison, alors que l'Ajax récupérerait 55 M€ dans cette histoire. Mais voilà, le coronavirus est passé par là et pourrait rebattre les cartes dans ce dossier, le Real Madrid ne pouvant pas garantir dans l'immédiat être en capacité d'aligner un tel montant pour le numéro 6 des Ajacides dans les prochaines semaines, comme l'explique The Times. Selon les informations de la publication britannique, Manchester United a alors renouvelé son intérêt pour l'international néerlandais (9 sélections), sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2022, et est prêt se l’offrir si la Casa Blanca venait à jeter l'éponge.

Donny van de Beek n'attendra pas le Real Madrid

Si les Red Devils s'intéressaient à Donny van de Beek l'été dernier, ils seraient cette fois sérieusement décidés à l'attirer du côté d'Old Trafford en vue de la saison prochaine. Le Times précise cependant qu'Ed Woodward, le vice-président exécutif de MU, qui a annoncé ces dernières semaines que les finances du club mancunien n'étaient pas aussi saines que d'habitude en raison de la crise liée au coronavirus, espère que l'Ajax reverra le prix de son joueur à la baisse. Il pourrait ainsi négocier pour tenter de boucler l'opération pour un montant avoisinant les 40 M€. De son côté, le principal intéressé semble déterminé à changer de dimension cet été et est attiré par la Premier League.

Le joueur espère donc rejoindre un cador européen dans les prochaines semaines, après avoir vu ses anciens partenaires Frenkie de Jong (FC Barcelone), Matthijs de Ligt (Juventus) ou encore plus récemment Hakim Ziyech (Chelsea) quitter l'Ajax et changer d'air. Si le Real Madrid n'est pas en mesure de sortir le chéquier pour lui, il n'attendra pas une saison de plus, précise le Times. Peut-être que les relations cordiales entre Edwin van de Sar, ancien gardien emblématique de Manchester United désormais directeur général de l'Ajax, et Ed Woodward favoriseront les négociations entre le club anglais et l'écurie de la capitale néerlandaise. L'ex-portier avait en tout cas récemment confié que «les clubs intéressés peuvent oublier les soldes»... Donny van de Beek semble quoiqu'il arrive plus prêt que jamais à franchir un palier dans sa jeune carrière, que ce soit au Real Madrid ou à Manchester United.