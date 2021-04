BL : le Bayer Leverkusen croque l'Eintracht Francfort

Mis sous pression par le Borussia Dortmund vainqueur du VfL Wolfsbourg en milieu d'après-midi, l'Eintracht Francfort se devait de faire le plein de points contre le Bayer Leverkusen. Un match de haut niveau entre le 4e et le 6e de Bundesliga. Pour s'offrir un espoir de Ligue des Champions, il n'y avait plus de choix pour Leverkusen, la victoire était obligatoire ce samedi soir. Après 45 minutes où les deux formations se rendaient coup pour coup, le score était toujours nul et vierge.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, c'est le Bayer Leverkusen qui se montrait plus efficace. Moussa Diaby trouvait Leon Bailey qui ouvrait le score (70e). Le Jamaïcain troquait ensuite le costume de buteur pour celui de passeur et il mettait Lucas Alario sur orbite (80e). André Silva réduisait le score pour Francfort (90e +1) mais Kerem Demirbay lui répondait quelques secondes après (90e +2). Avec cette victoire 3-1, le Bayer Leverkusen revient à six points de son adversaire du jour ainsi que du top 4.

Le classement de la Bundesliga