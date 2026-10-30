Ligue 1+ annonce un nouvel accord de distribution
Dans sa quête éternelle de visibilité, Ligue 1+ a frappé un nouveau coup sur le marché en ce vendredi 30 octobre. Sa déclinaison Ligue 1+ Pro, destinée aux établissements recevant du public (bars, restaurants, hôtels, établissements de santé, cinémas, fan zones), a signé un nouvel accord de distribution avec la société Evermedia, « permettant aux professionnels de nombreux secteurs d’accéder à l’offre Ligue 1+ Pro via la solution Everstream. Ce partenariat contribue au développement de la diffusion du football professionnel français dans les établissements recevant du public », lit-on dans le communiqué.
« L’accord conclu avec Evermedia répond pleinement à notre stratégie de développement de Ligue 1+ Pro. Il nous permet d’étendre notre réseau de distribution et de toucher de nouveaux établissements et de nouveaux publics. Notre objectif est clair : multiplier les occasions de regarder et de partager le football professionnel français, en proposant aux professionnels une offre premium, simple et adaptée à leurs besoins », explique Olivier Bramly, directeur général de LFP Media.
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