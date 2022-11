Barça : Memphis Depay jette le flou sur son avenir

La suite après cette publicité

Actuellement présent au Qatar et concentré avec sa sélection des Pays-Bas, pour disputer la Coupe du Monde, Memphis Depay s'est tout de même exprimé sur son avenir. Pour rappel, ses 30 minutes disputées hier contre le Sénégal (0-2) sont ses premières depuis fin septembre. Son contrat avec le FC Barcelone expire en juin 2023.

« Je ne sais pas ce qui va se passer après la Coupe du Monde. La blessure a été difficile, mais je suis déjà rétabli et je profite (...) Nous avons une bonne équipe qui peut prouver des choses. Je ne veux pas penser au passé, je suis concentré sur le Mondial. Je ne veux pas non plus penser au-delà de cette compétition. Je ne sais pas ce qui se passera (...) », a expliqué l'ancien Lyonnais. Ses propos sont rapportés par MundoDeportivo.