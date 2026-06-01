Porto s’active pour recruter un jeune talent du PSG

Auteur d’une saison remarquable avec les jeunes du Paris Saint-Germain, marquée par un sacre en Coupe Gambardella et une demi-finale de Youth League, Mathis Jangeal attise les convoitises. À seulement 17 ans, le milieu offensif s’est vu proposer un premier contrat professionnel par le club de la capitale, mais l’Europe s’active déjà pour tenter de l’attirer.

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Le jeune talent dispose de courtisans particulièrement insistants, notamment en Allemagne où Hambourg et Stuttgart le suivent de près selon plusieurs sources. Le FC Porto est également passé à l’action en lui présentant son projet sportif, secondé par l’intérêt de Braga comme l’explique L’Equipe ce lundi. Pour l’heure, l’entourage de Jangeal temporiserait et assurerait qu’aucune décision définitive n’a encore été prise pour son avenir.