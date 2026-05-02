Ligue 1
PSG : le CUP chambre l’OM qui tombe à Nantes
1 min.
@Maxppp
En attendant le coup d’envoi de ce PSG-Lorient, les supporters parisiens s’occupent comme ils peuvent. Et le CUP a pu compter sur la rencontre entre l’OM et Nantes pour se distraire. La formation olympienne, qui se déplaçait sur la pelouse de Nantes, avant-dernier de Ligue 1, s’est complètement trouée (3-0) pour le plus grand bonheur des Parisiens.
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Hanif Ben Berkane @HanifBerkane – 16:37
« Mais ils sont où les Marseillais ? 🎶 »Voir sur X
Le CUP se régale de la grosse défaite de l’OM ce samedi face au FC Nantes.
Le CUP se régale de la grosse défaite de l’OM ce samedi face au FC Nantes.
Après le troisième but somptueux de Mathis Abline, le CUP a explosé de joie pour célébrer le but. Et comme si cela ne suffisait pas, le groupe d’ultras a entonné son traditionnel chant "Mais ils sont où les Marseillais ?" dans la foulée. Une sale soirée donc pour les Marseillais, de A à Z.
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