PSG : le CUP chambre l’OM qui tombe à Nantes

En attendant le coup d’envoi de ce PSG-Lorient, les supporters parisiens s’occupent comme ils peuvent. Et le CUP a pu compter sur la rencontre entre l’OM et Nantes pour se distraire. La formation olympienne, qui se déplaçait sur la pelouse de Nantes, avant-dernier de Ligue 1, s’est complètement trouée (3-0) pour le plus grand bonheur des Parisiens.

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Après le troisième but somptueux de Mathis Abline, le CUP a explosé de joie pour célébrer le but. Et comme si cela ne suffisait pas, le groupe d’ultras a entonné son traditionnel chant "Mais ils sont où les Marseillais ?" dans la foulée. Une sale soirée donc pour les Marseillais, de A à Z.