Menu Rechercher
Commenter 9
CDM

Argentine : le diagnostic est tombé pour Lionel Messi

Par Matthieu Margueritte
Lionel Messi @Maxppp

Plus de peur que de mal pour Lionel Messi. Au fur et à mesure que la Coupe du Monde approche, la sortie sur blessure de la Pulga lors du match entre l’Inter Miami et Philadelphie a mis toute l’Argentine en état d’alerte.

La suite après cette publicité

Touché derrière la cuisse gauche, le champion du monde 2022 a passé des examens et tout va bien. Selon La Nacion, Messi est victime d’une simple surcharge musculaire et il devrait donc être disponible pour les prochains matches amicaux de l’Argentine contre le Honduras et l’Islande.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Inter Miami
Argentine
Lionel Messi

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Inter Miami Logo Inter Miami
Argentine Flag Argentine
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier