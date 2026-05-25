Argentine : le diagnostic est tombé pour Lionel Messi

Plus de peur que de mal pour Lionel Messi. Au fur et à mesure que la Coupe du Monde approche, la sortie sur blessure de la Pulga lors du match entre l’Inter Miami et Philadelphie a mis toute l’Argentine en état d’alerte.

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Touché derrière la cuisse gauche, le champion du monde 2022 a passé des examens et tout va bien. Selon La Nacion, Messi est victime d’une simple surcharge musculaire et il devrait donc être disponible pour les prochains matches amicaux de l’Argentine contre le Honduras et l’Islande.