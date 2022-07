La Juventus sur l'étonnante piste Marko Arnautovic

Auteur d'une belle saison du côté de Bologne (15 buts et 1 offrande en 34 matches), Marko Arnautovic se montre performant a 33 ans. Le buteur autrichien aurait tapé dans l'oeil de la Juventus qui aimerait en faire la doublure de Dusan Vlahovic selon Tuttosport. Toutefois le dossier menant au joueur sous contrat avec les Rossoblu jusqu'en juin 2024 ne sera pas évident.

En effet, il a été déclaré intransférable par son club qui fera tout pour le conserver en vue de la saison prochaine. Le joueur pourrait cependant bondir sur l'occasion d'un dernier gros contrat et pousser pour un départ et la Juventus est attentive à cela. De plus, l'arrivée prévue d'Andrea Cambiaso (22 ans) en provenance du Genoa pourrait être un levier puisque Bologne pourrait être intéressé par un prêt du latéral gauche.