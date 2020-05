L'AC Milan prépare une révolution de son identité tactique

Les choses bougent du côté de l’AC Milan. A la recherche de son passé glorieux, la formation lombarde mise sur l’avenir. Un futur qui pourrait rimer avec le chamboulement de choses qui semblaient immuables il y a encore quelques années à en croire le président des Rossoneri, Paolo Scaroni. Lors d’un entretien par visioconférence avec le portail du droit du sport Olympialex, ce dernier a expliqué qu’Ivan Gazidis planchait notamment sur trois thèmes principaux.

Le premier étant la construction du nouveau stade, le deuxième la recherche de sponsors et le troisième, plus étonnant, un changement drastique d’approche sur le terrain avec « une équipe jeune, qui joue un football rapide, plus vite que ce que l'on voit habituellement en Italie, plus similaire au modèle anglais ou modèle Ajax. » Des déclarations qui suivent la même ligne directrice que les rumeurs menant Ralf Rangnick à Milan.