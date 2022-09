Bayern Munich - Bayer Leverkusen : les compositions officielles

Le Bayern Munich affronte le Bayer Leverkusen ce vendredi à 20h30 pour le compte de la 8e journée de Bundesliga (une rencontre commentée en direct sur notre site). Après quatre matchs sans victoire en championnat, les hommes de Julian Nagelsmann, contesté ces dernières semaines, doivent absolument gagner pour reprendre leur marche en avant et se rapprocher du surprenant leader, l’Union Berlin, au classement.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien allemand a aligné une défense Pavard, Upamecano, De Ligt et Davies. Sadio Mané et Leroy Sané devront mener l’attaque bavaroise. Du côté du Bayer, le Français Moussa Diaby est titulaire. De nombreuses absences sont également à souligner. Karim Bellarabi, Exequiel Palacios et Florian Wirtz manquent à l'appel.

Les compositions d'équipes :

Bayern Munich : Neuer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Muller, Kimmich, Sabitzer - Musiala, Sané, Mané

Bayer Leverkusen : Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba, Bakker - Andrich, Hudson-Odoi, Demirbay - Frimpong, Schick, Diaby