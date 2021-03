Sporting : la Premier League a un œil sur Ruben Amorim

Grâce au nul obtenu sur la pelouse du FC Porto (0-0, 21e journée de Liga NOS) ce week-end, le Sporting CP se rapproche un peu plus du titre au Portugal. Les Leões comptent 9 points d'avance sur leur plus proche poursuivant, Braga, alors que les Dragões pointent à 10 longueurs et que Benfica est loin derrière, à 16 unités (un match de retard à jouer ce lundi). Le succès des hommes de Ruben Amorim dépasse les frontières du Portugal.

Selon O Jogo, deux écuries de Premier League sont venues aux renseignements concernant la disponibilité du jeune entraîneur du SCP. La réponse a été limpide côté lisboète, on ne touche pas au coach lusitanien, sous contrat jusqu'en juin 2023, qui sera augmenté en cas de titre en fin de saison (il passera de 2,7 M€ par an à près de 4 M€ annuels). Il dispose par ailleurs d'une clause libératoire fixée à 20 M€ !