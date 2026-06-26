CdM 2026, EdF : l’arrêt de Maignan sur penalty

Séduisante en première période, l’équipe de France a concédé un penalty dès le début de la seconde mi-temps, sur une faute de Théo Hernandez sur Bobb.

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Mike Maignan repousse le penalty ! 🧤🔥

Le gardien des Bleus part du bon côté et réalise un arrêt décisif pour préserver l'avantage français.



La France mène 3-1.



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Strand Larsen s’est avancé pour tirer le penalty, en l’absence d’Haaland. Il a tiré sur la gauche de Maignan, qui s’est parfaitement déployé pour détourner la tentative. De quoi redonner confiance au portier français après un début de Mondial moyen.