Coupe du Monde
CdM 2026, EdF : l’arrêt de Maignan sur penalty
1 min.
@Maxppp
Séduisante en première période, l’équipe de France a concédé un penalty dès le début de la seconde mi-temps, sur une faute de Théo Hernandez sur Bobb.
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Mike Maignan repousse le penalty ! 🧤🔥— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 26, 2026
Le gardien des Bleus part du bon côté et réalise un arrêt décisif pour préserver l'avantage français.
La France mène 3-1.
Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #NORFRA pic.twitter.com/xv2jGisuHA
Strand Larsen s’est avancé pour tirer le penalty, en l’absence d’Haaland. Il a tiré sur la gauche de Maignan, qui s’est parfaitement déployé pour détourner la tentative. De quoi redonner confiance au portier français après un début de Mondial moyen.
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