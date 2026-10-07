Portugal : Luka Modric prend la défense de Cristiano Ronaldo

Luka Modric n’est pas resté insensible à la situation très tendue entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise. Interrogé en zone mixte après la défaite de la Croatie contre l’Espagne (1-2) en Ligue des Nations, l’ancien coéquipier de CR7 au Real Madrid a regretté de voir la fin de parcours international du Portugais prendre cette tournure. « C’est dommage de voir ce qui se passe avec Cristiano dans son pays. Mais je pense qu’ils vont trouver une solution », a déclaré le Croate, tout en reconnaissant ne pas connaître précisément les coulisses du conflit. « Cristiano est le plus grand joueur de l’histoire du Portugal. Il mérite une autre fin en sélection », a-t-il ajouté.

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👀 MODRIC reacciona a la POLÉMICA de CRISTIANO RONALDO en PORTUGAL @GuilleCasquero https://t.co/KRw2oUTH9T — Diario AS (@diarioas) October 7, 2026

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Cette sortie intervient alors que Ronaldo a donné ce mardi sa version de son départ précipité du rassemblement portugais la semaine dernière. Le capitaine de 41 ans accuse le sélectionneur Jorge Jesus de ne pas avoir respecté à deux reprises des engagements pris avec lui, notamment après l’avoir fait s’échauffer sans le faire entrer contre la Norvège. Ronaldo avait ensuite quitté le rassemblement avant la rencontre face au Danemark. S’il a présenté ses excuses à ses coéquipiers et accepté le principe d’une éventuelle sanction de la Fédération, il a surtout assuré ne pas vouloir prendre sa retraite internationale et rester disponible pour le Portugal. Jorge Jesus a, de son côté, contesté l’existence de l’accord évoqué par son capitaine, tout en laissant la porte ouverte à son retour.