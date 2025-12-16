Menu Rechercher
Coupe intercontinentale

Le plan de Flamengo pour neutraliser le PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Flamengo Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta et Nicolas De La Cruz @Maxppp
PSG Flamengo

En conférence de presse à Doha, Filipe Luís s’est projeté sur la finale de la Coupe intercontinentale face au PSG, qui se disputera demain soir au stade d’Al-Rayyan, en livrant une lecture lucide du danger offensif parisien. L’entraîneur de Flamengo a reconnu que la jeunesse et la vitesse des attaquants du club français poseront des problèmes à son équipe par moments, comme lors des précédentes confrontations de haut niveau disputées cette saison. « Je suis convaincu que ces jeunes joueurs rapides nous mettront en difficulté à certains moments du match. Comme ils l’ont fait au Brésil, en Libertadores, et lors de la Coupe du Monde des Clubs contre Chelsea et le Bayern. »

Sans pour autant renier sa confiance, le technicien rubro-negro a rappelé les fondements du projet défensif de Flamengo, basé sur le collectif et la maîtrise du ballon plutôt que sur des duels individuels. Une approche pensée pour limiter l’influence des joueurs clés du PSG, notamment dans l’entrejeu, et permettre aux Cariocas de rivaliser jusqu’au bout. « Notre style de jeu défensif repose sur la défense collective, le ballon, et non sur la défense individuelle. Nous cherchons à priver au maximum nos joueurs clés, notamment au milieu de terrain. Je suis certain que nous aurons les atouts nécessaires pour neutraliser l’attaque du PSG. »

Pub. le - MAJ le
