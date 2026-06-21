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Coupe du Monde

Portugal : Cristiano Ronaldo se moque gentiment d’un coéquipier

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Devant se rattraper d’un match nul inaugural contre la République Démocratique du Congo (1-1), le Portugal se prépare pour le match de ce mardi contre l’Ouzbékistan. Le climat n’est pas forcément optimal puisque la star de l’équipe, Cristiano Ronaldo est fortement critiqué.

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Alors qu’il est sorti publiquement du silence, le buteur portugais de 41 ans garde la bonne humeur dans le groupe. Lors de l’entraînement, il a notamment charrié son coéquipier Francisco Conceição sur sa taille. En effet, ce dernier fait 1m66 et lors d’un exercice, Cristiano Ronaldo s’est mis à genou pour le chambrer en se mettant "à sa taille".

Pub. le - MAJ le
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