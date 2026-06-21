Portugal : Cristiano Ronaldo se moque gentiment d’un coéquipier

Devant se rattraper d’un match nul inaugural contre la République Démocratique du Congo (1-1), le Portugal se prépare pour le match de ce mardi contre l’Ouzbékistan. Le climat n’est pas forcément optimal puisque la star de l’équipe, Cristiano Ronaldo est fortement critiqué.

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo ajoelhando pra aquecer com o Francisco Conceição (1,66m) KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/8DOP3vAAsj — João Barretto (@joaopbarretto) June 21, 2026

Alors qu’il est sorti publiquement du silence, le buteur portugais de 41 ans garde la bonne humeur dans le groupe. Lors de l’entraînement, il a notamment charrié son coéquipier Francisco Conceição sur sa taille. En effet, ce dernier fait 1m66 et lors d’un exercice, Cristiano Ronaldo s’est mis à genou pour le chambrer en se mettant "à sa taille".