Reims - PSG : les compositions officielles

La douzième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un joli duel de haut de tableau entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain.. A domicile, les Champenois s’organisent dans un 3-5-2 avec Yehvann Diouf qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Joseph Okumu, Yunis Abdelhamid et Emmanuel Agbadou en défense tandis que Thomas Foket et Thibault De Smet officient comme pistons. Le milieu de terrain est composé de Marshall Munetsi, Azor Matusiwa et Amir Richardson. Junya Ito épaule le buteur Mohamed Daramy.

De leur côté, les Franciliens s’articulent dans un 3-5-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Nordi Mukiele, Marquinhos et Milan Skriniar. Warren Zaïre-Emery, Carlos Soler et Fbian Ruiz constituent le milieu de terrain avec Ousmane Dembélé et Kang-in Lee sur les couloirs. Devant, Kylian Mbappé est associé à Gonçalo Ramos.

Les compositions

Stade de Reims : Diouf - Okumu, Agbadou, Abdelhamid - Foket, Munetsi, Matusiwa, Richardson, De Smet - Ito, Daramy

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Mukiele, Marquinhos, Skriniar - Dembélé, Fabian, Warren, Soler, Lee - Mbappé, Ramos

