Monaco : Kevin Volland et Wissam Ben Yedder incertains ?

À quelques heures d'une rencontre décisive contre le Sparta Prague pour le compte du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, l'AS Monaco se doit de terminer le travail accompli en Ligue 1 la saison dernière (3ème du championnat de France). Pour cette rencontre, les hommes de Niko Kovač devront faire avec un effectif ne se trouvant pas au même stade de préparation. Interrogé en conférence de presse d'avant-match, le coach asémiste s'est d'ailleurs exprimé sur l'état de forme de Kevin Volland (29 ans) et Wissam Ben Yedder (30 ans), récemment revenus de l'Euro 2020.

«Wissam (Ben Yedder) et Kevin (Volland) nous ont rejoint il y a 10 jours, ils ont repris plus tard après l’Euro, il faut adapter la charge de travail pour eux, trouver l’équilibre, je ne m’attends pas à ce qu’ils aient 90 minutes dans les jambes, on va y aller étape par étape, en préparation ils ont commencé par 45 minutes puis après 60 minutes, il faut respecter les étapes, on essaye de s’adapter en tout cas.» Si la présence des deux attaquants monégasques dans le groupe ne semble pas remise en cause, il est fort à parier qu'ils ne pourront pas disputer l'intégralité de la rencontre. Une situation qui n'inquiète pas forcément l'ancien coach bavarois qui pourra s'appuyer sur d'autres éléments : «Sofiane (Diop) revient, Pietro (Pellegri), nous sommes prêts, il faut terminer le travail et se qualifier pour la LDC, demain c’est la dernière étape mais c’est une belle opportunité pour les deux équipes.»