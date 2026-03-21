LOSC : l’énorme coup de gueule de Bruno Genesio

Le rêve européen du LOSC s’est achevé brutalement, mais logiquement, à Birmingham jeudi soir, en 8e de finale retour de Ligue Europa. Déjà battus à l’aller par le club anglais (1-0), les Lillois n’ont pas existé au retour et se sont encore inclinés face à la bande d’El Dibu Martinez (2-0). Certains observateurs n’ont pas manqué de souligner la frilosité des Dogues dans cette rencontre, incapables de se montrer dangereux alors qu’ils avaient un but de retard au coup d’envoi. Bruno Genesio avait choisi un système à cinq derrière plutôt qu’une composition résolument portée vers l’avant. Il en a expliqué les raisons en conférence de presse ce samedi, à la veille de se rendre à Marseille pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, dans une colère assez froide.

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« J’ai lu et entendu beaucoup de choses après le match d’Aston Villa qui ne m’ont pas forcément plu, sur une tactique défensive, que le staff et les dirigeants n’étaient pas déçus d’être éliminés, qu’on aurait galvaudé ce match, entame le coach. Je vais vous expliquer la raison de mes choix. On va jouer le 18e match depuis début janvier demain à Marseille. C’est autant que le PSG et Lyon. On est les trois équipes à avoir joué autant de matchs. Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons sept joueurs blessés, dont quatre attaquants. Il était donc logique d’aligner une équipe compétitive pour se qualifier. Mais, contrairement à ce que j’ai pu lire avec pas mal de sous-entendus, nous n’avons pas galvaudé le match à Aston Villa ».

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«Mais regardez le nombre de blessés en attaque ! Regardez l’effectif qu’on a !»

Il poursuit, toujours aussi frustré et agacé par une certaine presse. « Compte tenu des éléments que je viens de citer, il me semblait que le système le plus adapté était celui de jouer à 5 derrière, avec c’est vrai plus de joueurs défensifs qu’offensifs, admet-il. Mais regardez le nombre de blessés en attaque ! Regardez l’effectif qu’on a ! À partir du moment où j’ai décidé de faire quelques rotations pour protéger la santé de mes joueurs, parce que c’est important, c’est le système qui s’imposait à mes yeux. Pas parce que je me suis levé le matin en me disant qu’on allait faire une composition défensive. D’ailleurs, jouer à 5 défenseurs n’est pas une composition défensive, contrairement à ce qu’on peut croire ». Et d’ajouter qu’il en avait gros sur la patate en ce moment.

« J’ai été assez irrité de lire ça et pour terminer, profitez-en, car quand j’aurai quitté le championnat de France, il faudra trouver un autre souffre-douleur que moi. Ça vous laisse un peu de temps pour décider sur qui vous jetterez votre dévolu » dit-il d’un ton grinçant. Relancé sur le sujet et notamment sur cette dernière phrase qui aurait pu être interprétée comme un départ en fin de saison, il a mis en avant les résultats acquis au cours de sa carrière et ne doit plus rien à personne. Sa légitimité, il l’a déjà obtenue depuis longtemps, n’en déplaise aux Cassandres. « Ça fait 10 ans que j’entraîne. J’ai pratiquement 300 matchs de Ligue 1. J’ai 1,8 point de moyenne. Je pense que c’est pas mal, mais j’en ai un peu assez que mon travail et mes performances, avec son staff, soient réduits au fait que j’ai une bonne entente avec mes joueurs ».

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«C’est un cri du cœur»

Déjà à l’époque de l’OL, où il était au centre de formation avant de prendre l’équipe première en main, Genesio était parfois raillé pour ses méthodes et un travail tactique parfois jugé limité. « C’est tout juste si ce n’est pas, parce qu’on passe des soirées ensemble (avec les joueurs), qu’on a des résultats… qu’il n’y a rien tactiquement… que quand on joue à 5, c’est très défensif, énumère-t-il. J’en ai un peu assez d’entendre ça depuis quelque temps. Depuis une dizaine d’années même. Et c’est toujours chez les mêmes. C’est un cri du cœur en fait. J’avais besoin de le faire savoir ». Le message est passé, et bien passé pour l’entraîneur du LOSC, dont l’avenir avait été un temps remis en question cet hiver. Les résultats en dent-de-scie en ce moment ont l’air de peser.