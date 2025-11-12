Brésil : Ancelotti clarifie la situation d’Endrick avant la Coupe du monde

Sélectionneur du Brésil depuis 2025 et ancien entraîneur du Real Madrid pendant quatre saisons, Carlo Ancelotti connaît bien les joueurs brésiliens évoluant chez les Merengues. Parmi eux, Endrick (19 ans), en manque de temps de jeu au Real Madrid, n’a plus été convoqué avec la Seleção depuis mars dernier. L’avenir de l’ancien joueur de Palmeiras, fortement courtisé par l’Olympique Lyonnais, fait donc débat : participera-t-il à la prochaine Coupe du monde ? Interrogé à ce sujet par AS, le technicien italie a tenu à clarifier sa position :

« C’est un joueur très important car il fait partie des plus grands talents issus du football brésilien. Nous l’évaluons. Mais il est faux que j’aie dit qu’Endrick devait quitter le Real Madrid pour aller à la Coupe du Monde. C’est une affaire entre le Real Madrid et le joueur. Ceux qui prétendent que j’ai dit cela se trompent. Il devrait discuter avec le club et prendre la meilleure décision pour lui et pour le Real Madrid. Je ne donnerais jamais de conseils au Real Madrid sur la gestion de l’un de ses joueurs. Le club sait parfaitement ce qu’il a à faire », a-t-il assuré.