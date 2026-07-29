Le Barça est tout proche de boucler une nouvelle recrue

Alors que Jesse Bisiwu est tout proche de rejoindre le FC Barcelone, le club catalan semble avoir déjà identifié la marche à suivre pour réussir l’intégration de sa nouvelle pépite. L’ailier belge de 18 ans, en provenance du Club Bruges, doit prochainement être officialisé par les Blaugrana dans une opération estimée à 8,5 millions d’euros, avec également un pourcentage sur une éventuelle future revente. Une arrivée qui s’inscrit dans la stratégie du Barça consistant à miser sur de jeunes talents à fort potentiel. Pour George Leekens, ancien joueur et entraîneur belge, le départ de Bisiwu s’explique notamment par le cadre juridique en Belgique, qui empêchait le Club Bruges de sécuriser son avenir avant ses 18 ans.

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« Le problème, c’est que le Club Bruges n’a pas pu trouver d’accord avec le joueur pour la signature d’un contrat professionnel en raison de la loi belge. On ne peut pas forcer un joueur à signer un contrat. En Belgique, un joueur ne peut signer un contrat professionnel important qu’à partir de 18 ans », a expliqué Leekens, estimant que le club belge ne souhaitait pas perdre son jeune talent. Il ajoute également que Bisiwu possède les qualités pour réussir en Catalogne : « je pense que s’il était resté, il aurait intégré l’équipe première cette saison et aurait fait partie de l’effectif. Peut-être qu’en fin de saison, il aurait été titulaire indiscutable ou un joueur clé du onze de départ. » Selon lui, le Barça devra désormais l’accompagner progressivement pour lui permettre d’exprimer tout son potentiel.