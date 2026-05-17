Espagne : Dean Huijsen n’est pas certain d’aller au Mondial

La présence de Dean Huijsen à la Coupe du Monde 2026 est loin d’être totalement acquise. Pourtant annoncé il y a encore quelques mois comme l’un des grands favoris pour intégrer la défense de l’Espagne, le jeune joueur du Real Madrid traverse une période plus délicate qui relance complètement le débat autour de sa sélection. Selon le quotidien espagnol AS, plusieurs doutes existent concernant son niveau de forme et sa capacité à répondre aux attentes après une saison jugée irrégulière. Si Pau Cubarsí et Aymeric Laporte semblent assurés de participer au Mondial, tandis que Marc Pubill est, lui aussi, très proche d’une place, la lutte pour les derniers tickets défensifs s’annonce extrêmement serrée.

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Auteur de 38 matchs cette saison avec le Real Madrid, Dean Huijsen a progressivement perdu du terrain dans la hiérarchie madrilène au fil des mois. Très utilisé en première partie d’exercice, il a ensuite connu une baisse de régime importante, jusqu’à se retrouver remplaçant lors de certaines grandes affiches, notamment contre le Bayern Munich où Álvaro Arbeloa lui avait préféré Militão et Rüdiger. Ses statistiques collectives n’aident pas non plus à rassurer : le Real Madrid a encaissé plus d’un but par match lorsqu’il était sur le terrain. Malgré cela, Huijsen reste considéré comme un candidat sérieux pour intégrer la liste finale des 26 joueurs espagnols. Mais face à la concurrence de Jon Martín, Mosquera, Eric Garcia, Le Normand ou encore Vivian, sa place est désormais loin d’être garantie à quelques jours de l’annonce officielle de la sélection espagnole…