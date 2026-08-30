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Nice : accord trouvé avec Al-Ittihad pour Hicham Boudaoui

Par Chemssdine Belgacem - Dahbia Hattabi
1 min.
Hicham Boudaoui avec l'OGC Nice @Maxppp

Après plusieurs saisons de qualité sur la Côte d’Azur, Hicham Boudaoui s’apprête à tourner la page de l’OGC Nice. Le milieu de 26 ans sort d’un exercice plein sur la Côte d’Azur et a toujours été convoqué avec l’Algérie, avec qui il a disputé la CAN ainsi que la Coupe du Monde cet été. En fin de contrat en 2027 avec le Gym, Boudaoui avait un ticket pour partir cet été.

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Et après plusieurs semaines de négociations, toutes les parties sont désormais d’accord pour un transfert autour de 8 millions d’euros et un contrat de trois ans pour l’Algérien du côté d’Al-Ittihad selon nos informations. L’opération est ficelée. Il ne manque plus que le feu vert final du PIF (le fonds souverain saoudien) pour officialiser son arrivée en Saudi Pro League.

Pub. le - MAJ le
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