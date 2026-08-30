Nice : accord trouvé avec Al-Ittihad pour Hicham Boudaoui

Après plusieurs saisons de qualité sur la Côte d’Azur, Hicham Boudaoui s’apprête à tourner la page de l’OGC Nice. Le milieu de 26 ans sort d’un exercice plein sur la Côte d’Azur et a toujours été convoqué avec l’Algérie, avec qui il a disputé la CAN ainsi que la Coupe du Monde cet été. En fin de contrat en 2027 avec le Gym, Boudaoui avait un ticket pour partir cet été.

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Et après plusieurs semaines de négociations, toutes les parties sont désormais d’accord pour un transfert autour de 8 millions d’euros et un contrat de trois ans pour l’Algérien du côté d’Al-Ittihad selon nos informations. L’opération est ficelée. Il ne manque plus que le feu vert final du PIF (le fonds souverain saoudien) pour officialiser son arrivée en Saudi Pro League.