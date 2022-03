Bundesliga : Leipzig bute sur Francfort mais se hisse provisoirement sur le podium

A l'occasion de la 27ème journée de Bundesliga, le RB Leipzig (5e, 44 pts) recevait l'Eintracht Francfort (10e, 37 pts) ce dimanche à 15h30. Large vainqueur de Greuther Fürth (6-1), le week-end dernier, le RBL, invaincu lors de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues, avait ainsi l'occasion de monter, provisoirement, sur le podium du championnat. Mais à la Red Bull Arena, les hommes de Dominico Tedesco avaient fort à faire face aux coéquipiers de Kevin Trapp, désireux d'enchaîner une troisième victoire de rang pour se rapprocher des places européennes.

Dans ce choc de quart de finalistes de la Ligue Europa, les deux formations rentraient dos à dos à la pause malgré une domination globale de Leipzig et deux montants touchés. Procédant en contre, Francfort se procurait également de grosses situations mais manquait de réalisme pour punir les partenaires de Nkunku. Au retour des vestiaires, les locaux poussaient un peu plus mais tombaient sur un Trapp de haute volée (47e, 62e, 77e). Finalement le score ne bougeait pas et les deux équipes se neutralisaient. Avec ce résultat (0-0), le RBL grimpe provisoirement à la troisième place. De son côté, Francfort se hisse au huitième rang.

