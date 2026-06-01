Équipe de France : William Saliba est blessé !

C’est un énorme coup dur qui vient de s’abattre sur l’équipe de France. Selon nos informations, William Saliba pourrait être absent plusieurs semaines ! Le défenseur central âgé de 25 ans aurait aggravé une blessure déjà présente en disputant samedi la finale de la Ligue des Champions face au PSG. Finale perdue, et bien plus…

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❗️William Saliba pourrait être absent plusieurs semaines.



🩺 Déjà diminué avant la rencontre face au PSG, William Saliba a aggravé sa blessure durant le match.



🏥 Le français souffre toujours et son état suscite une réelle inquiétude au sein de la FFF à… pic.twitter.com/Cy0gHDTMWI — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 1, 2026

Car en serrant les dents pour être présent sur le terrain, le solide axial droit a mis en péril son rêve de Coupe du Monde. Pour Saliba, 31 sélections avec les Bleus, c’est une course contre la montre qui s’engage, lui qui pouvait prétendre à une place de titulaire aux côtés de Dayot Upamecano.

Quelles solutions ?

Et forcément, c’est un gros coup de bambou sur la tête de Didier Deschamps, qui va peut-être devoir revoir ses plans pour sa défense centrale. Cela reste un secteur plutôt bien fourni en équipe de France, avec notamment Ibrahima Konaté. Il y a également Maxence Lacroix, Lucas Hernandez, voire Jules Koundé qui peuvent postuler.

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Toutefois, au regard de la saison de Saliba, considéré comme le meilleur défenseur central droit d’Angleterre, il est impossible de prétendre que cette possible absence n’est pas une mauvaise nouvelle pour les Bleus, à 15 jours du premier match de la compétition, face au Sénégal.