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Équipe de France : William Saliba est blessé !

Énorme coup dur pour l’équipe de France ! Touché lors de la finale de la Ligue des Champions, le défenseur central William Saliba pourrait être absent plusieurs semaines, mettant ainsi en péril sa participation à la Coupe du Monde.

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
William Saliba avec l'équipe de France @Maxppp

C’est un énorme coup dur qui vient de s’abattre sur l’équipe de France. Selon nos informations, William Saliba pourrait être absent plusieurs semaines ! Le défenseur central âgé de 25 ans aurait aggravé une blessure déjà présente en disputant samedi la finale de la Ligue des Champions face au PSG. Finale perdue, et bien plus…

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Car en serrant les dents pour être présent sur le terrain, le solide axial droit a mis en péril son rêve de Coupe du Monde. Pour Saliba, 31 sélections avec les Bleus, c’est une course contre la montre qui s’engage, lui qui pouvait prétendre à une place de titulaire aux côtés de Dayot Upamecano.

Quelles solutions ?

Et forcément, c’est un gros coup de bambou sur la tête de Didier Deschamps, qui va peut-être devoir revoir ses plans pour sa défense centrale. Cela reste un secteur plutôt bien fourni en équipe de France, avec notamment Ibrahima Konaté. Il y a également Maxence Lacroix, Lucas Hernandez, voire Jules Koundé qui peuvent postuler.

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Toutefois, au regard de la saison de Saliba, considéré comme le meilleur défenseur central droit d’Angleterre, il est impossible de prétendre que cette possible absence n’est pas une mauvaise nouvelle pour les Bleus, à 15 jours du premier match de la compétition, face au Sénégal.

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