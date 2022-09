Manchester United veut virer un historique du club, bonne nouvelle pour Paul Pogba

La suite après cette publicité

Pas de prolongation en vue pour De Gea

Erik Ten Hag a une confiance absolue en Marcus Rashford. Mais ce dernier n'a pas encore signé de nouveau contrat avec Manchester United, et les Red Devils pourraient bientôt déclencher une prolongation de 12 mois afin de gagner plus de temps dans les négociations afin qu’il ne quitte pas le club en juin prochain. Il devrait toucher 200 000 euros par semaine. Et comme un effet papillon, ça pourrait pousser un historique du club à prendre la porte. Manchester United aurait décidé de ne pas prolonger le contrat de David De Gea car c’est l’un des joueurs les mieux payés de Premier League, il pèse sur les finances. Le gardien espagnol pourrait donc quitter Old Trafford après 12 années de bons et loyaux services.

Paul Pogba bientôt de retour

En Italie, Romelu Lukaku a pris sa décision, il ne veut pas retourner à Chelsea d’après La Gazzetta Dello Sport. Le journal au papier rose rapporte qu’il va prouver son attachement aux Nerazzurri dès la reprise, pour son retour de blessure. Puis quand on parle de joueurs blessés dans le championnat italien, on est obligé de parler de Paul Pogba. Et bien Tuttosport nous donne une bonne nouvelle ce matin. Le Français a accéléré son programme de récupération. La pioche souhaite absolument être prête pour affronter le Benfica en Ligue des Champions dans un mois.

Les Allemands du Bayern sont ciblés

En Allemagne, les médias du pays sont plutôt pessimistes après la défaite contre la Hongrie il y a deux jours. Le quotidien Bild tire la sonnette d’alarme sur sa Une. Les joueurs du Bayern sont vivement critiqués par les journalistes du canard. Ce seraient eux les responsables de la méforme de la Nationalmannschaft puisque le Bayern est déjà en crise. On retrouve les noms de Thomas Müller ou Niklas Süle mais encore Joshua Kimmich dans cet article, qui a une étonnante conclusion : le problème du Bayern ça doit être les joueurs et pas le coach Julian Nagelsmann. En plus, les fans du Bayern ont déjà choisi le remplaçant de leurs rêves : Thomas Tuchel. Il faut croire que d’après Bild, c’est aussi le favori des Allemands pour prendre les rênes de l’équipe nationale.