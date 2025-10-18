Menu Rechercher
Coupe du Portugal : avant l’OM, le Sporting CP s’impose difficilement contre Paços de Ferreira

Par Chemssdine Belgacem
Luis Suarez avec le Sporting CP @Maxppp
Paços 2-3 Sporting

Ce samedi, pendant que l’OM a défiguré Le Havre pour s’adjuger le trône de leader de Ligue 1, le Sporting Portugal jouait également en 32es de finale de Coupe du Portugal face à Paços de Ferreira.

Une rencontre plus difficile que prévu. Après une rencontre qui s’est achevée sur le score de 2-2, le club lisboète a réussi à l’emporter en prolongations grâce à un contre son camp (2-3, 114e). Avec 120 minutes de jeu dans les jambes, les Portugais pourraient être plus émoussés qu’à l’accoutumée face à des Phocéens inspirés d’en profiter.

Pub. le - MAJ le
