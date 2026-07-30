Amical : le Bayern l’emporte 15-0 contre le FC Rottach

La préparation se poursuit pour le Bayern Munich et le club allemand joue comme chaque été face au FC Rottach, son club partenaire. Un match qui tourne souvent à l’humiliation avec un cinglant 27-0 obtenu il y a 3 ans. Cette saison, le Rekordmeister s’est imposé 15-0.

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Arijon Ibrahimovic, Ferlipe Chavez, Matias Cardozo et Armindo Sieb ont tous les quatre marqué un doublé tandis que Fran Pavić, Joao Palhinha, Bara Sapoko Ndiaye, Bastian Assomo, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich et Skender Nuraj ont aussi mis un but.