Ligue des Champions : le coup de casque de Lucas Hernandez

C’est sa soirée. Pour sa première titularisation en Ligue des Champions depuis deux ans, Lucas Hernandez a réussi à tenir tête à Lamine Yamal durant son temps passé sur le terrain.

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LUCAS HERNANDEZ SE TRANSFORME EN HÉROS POUR LE PSG 💥 Le défenseur aligné pour pallier la blessure de Nuno Mendes remet les Parisiens devant le Barça d’un coup de tête ☄️ La suite après cette publicité #PSGFCB | #UCL https://t.co/6bABU6mpim— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 20, 2026

Mieux encore, quelques minutes avant de sortir, le latéral gauche a redonné l’avantage au PSG face au Barça d’une tête rageuse, en prenant le meilleur sur Gordon.