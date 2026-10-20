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Ligue des Champions

Ligue des Champions : le coup de casque de Lucas Hernandez

Par Maxime Barbaud
1 min.
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

C’est sa soirée. Pour sa première titularisation en Ligue des Champions depuis deux ans, Lucas Hernandez a réussi à tenir tête à Lamine Yamal durant son temps passé sur le terrain.

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Mieux encore, quelques minutes avant de sortir, le latéral gauche a redonné l’avantage au PSG face au Barça d’une tête rageuse, en prenant le meilleur sur Gordon.

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