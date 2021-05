Hertha Berlin : Nemanja Radonjic fait des étincelles

La suite après cette publicité

Le grand jeu. Titularisé ce jeudi contre Fribourg (3-0, 30e journée de Bundesliga), Nemanja Radonjic (24 ans) a réalisé une performance XXL. Le Serbe a délivré sa première passe décisive sous le maillot du Hertha Berlin. Sur un débordement côté gauche, il a laissé son défenseur sur les fesses d'un crochet derrière la jambe d'appui avant de servir Peter Pekarik (23e).

Puis, au terme d'un match plein, l'ailier a débloqué son compteur but, plein de sang froid, au sortir d'une course de 50 mètres (85e). Une participation active dans le succès des siens donc à un moment crucial de la saison. Grâce à ces trois points, le club de la capitale sort pour l'instant de la zone rouge. Et même si le plus dur reste à faire, ce succès donne une bonne bouffée d'oxygène aux hommes de Pal Dardai.

Le déclic ?

Le technicien hongrois n'a pas manqué de le saluer en conférence de presse d'après-match. «Je l'ai titularisé avant tout parce qu'il est en forme. Et puis, ça lui a fait du bien de réaliser deux bons matches pour l'équipe nationale lors de la dernière trêve internationale. À l'entraînement, depuis, nous avons vu un Nemanja complètement différent. Nous avons besoin de ce Nemanja», a-t-il lâché face aux journalistes. Un message on ne peut plus clair et une confiance affichée publiquement.

À quatre matches de la fin de la saison, le natif de Belgrade, qui connaissait là sa deuxième titularisation seulement depuis son arrivée en janvier (8 apparitions au total en championnat), a peut-être bouleversé son destin. Prêté avec option d'achat (12 M€) par l'Olympique de Marseille, l'international serbe (22 sélections, 4 réalisations) a prouvé qu'il pouvait rendre de fiers services. À lui d'enchaîner pour aider le Hertha à se maintenir et, pourquoi pas, à décider de le recruter définitivement.