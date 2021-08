Nice-OM : Jean-Pierre Rivère souhaite la reprise de la rencontre

Alors que la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille a été interrompue à la 77ème minute et que les Aiglons menaient au score (1-0), Jean-Pierre Rivère, interrogé au micro de Prime Video, souhaite malgré tout la reprise de cette partie. Déjà avertis par le speaker du stade en première période, les supporters niçois ont jeté des projectiles à destination de Dimitri Payet, entrainant une bagarre générale mêlant supporters niçois, stadiers et acteurs de ce match.

La suite après cette publicité

Si les marseillais ne souhaitent pas, pour l'heure, revenir sur la pelouse de l'Allianz Riveira, le président des Aiglons assure que les débats peuvent reprendre de façon sécurisée : «ils (les Marseillais) pensent être un peu en difficulté sur le plan du score mais il faut passer au delà de ça. Le public est au-delà du football, il faut reprendre le match. C'est un problème de sécurité public mais pour le football, il faut reprendre. En terme de sécurité, je vous assure, il n'y aura pas de problème.» Des mots qui devraient aller dans le sens des événements puisque la rencontre serait sur le point de reprendre... En espérant un climat apaisé.