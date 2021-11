Barça : le projet de rénovation du Camp Nou soumis à un référendum

Un mois après l'approbation de la demande de financement par l'Assemblée générale des membres du Barça, le club catalan a décidé de mettre en place un référendum auprès de ses socios concernant le projet de rénovation du Camp Nou. Le conseil d'administration a «décidé de lancer une consultation contraignante sur le financement de l'Espai Barca (ndlr : projet de remodelage du Camp Nou estimé à 1,5 milliard d'euros) le dimanche 19 décembre», a ainsi communiqué, ce vendredi le Barça. Dès lors, via un vote électronique, les socios devront répondre par oui ou non à la question suivante.

«Ratifiez-vous la décision de l'Assemblée des investisseurs d'autoriser le Conseil d'administration à réaliser les actions nécessaires pour obtenir le financement de l'Espai Barça pour un montant ne dépassant pas 1,5 milliard de dollars ?» En cas d'accord définitif, les travaux pourraient débuter au printemps 2022 pour s'achever en 2025. A noter que le Conseil d'administration prévoit d'emprunter près de 900 millions d'euros destinés à la rénovation du Camp Nou, mais également à celle du Palau Blaugrana (à hauteur de 420 millions d'euros) où évolue l'équipe de basket. Enfin, 20 millions d'euros seront utilisés pour moderniser le stade Johan-Cruyff où s'entraîne l'équipe réserve.

