Ligue 2 : c’est encore parti complètement en vrille à Bastia !

Le SC Bastia avait pourtant voulu croire jusqu’au bout à un improbable miracle. Revenu dans la course au maintien après plusieurs semaines de lutte acharnée, le club corse abordait cette ultime soirée de Ligue 2 avec l’espoir fragile de sauver sa peau dans le monde professionnel. Mais cette saison restera celle des occasions manquées, des crises internes à répétition et d’une instabilité permanente qui a fini par engloutir tout un club. Longtemps englué dans les profondeurs du classement, Bastia n’a jamais réussi à trouver la moindre continuité, alternant prestations inquiétantes et sursauts trop rares pour inverser durablement la tendance. À Furiani, l’atmosphère était devenue irrespirable depuis plusieurs semaines, entre colère des supporters, défiance envers les dirigeants et peur grandissante d’une relégation qui semblait inéluctable.

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Le retour en Ligue 2 en 2021 avait pourtant redonné un immense espoir à toute une région passionnée de football. Mais quatre ans plus tard, le Sporting s’apprête déjà à replonger dans les divisions inférieures après une saison catastrophique du début à la fin. Les Corses ont payé cash leur irrégularité chronique, leur incapacité à tuer des matches à leur portée et une défense trop souvent dépassée dans les moments décisifs. Malgré un léger regain en fin de championnat, l’impression générale restait celle d’une équipe sous tension permanente, incapable de supporter le poids de l’enjeu. Avant même cette dernière journée, Bastia savait qu’il faudrait non seulement battre Le Mans, mais aussi espérer un faux pas de Laval. Un scénario extrêmement fragile qui a entretenu un mince espoir jusqu’aux dernières heures avant de brutalement voler en éclats.

Un dernier fiasco pour la route

Sur le terrain, la soirée a rapidement tourné au cauchemar. Dans un stade Armand-Cesari incandescent, Le Mans a douché les ambitions bastiaises dès la 14e minute grâce à une tête d’Erwan Colas sur corner. Le coup a été terrible pour des Bastiais déjà paralysés par la pression. Malgré beaucoup d’engagement et plusieurs séquences offensives brouillonnes, le Sporting n’a jamais réussi à réellement faire basculer le match. Les duels se sont multipliés dans une ambiance électrique, obligeant l’arbitre Rudy Buquet à intervenir régulièrement pour calmer les esprits. Pendant ce temps, les nouvelles venues de Laval enterraient progressivement les derniers espoirs corses. Et lorsque Milan Robin a inscrit le deuxième but manceau dans le temps additionnel, Furiani a complètement explosé dans le chaos.

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La fin de rencontre a alors viré à la scène de crise totale. Des fumigènes, des pétards et même des projectiles ont été lancés sur la pelouse depuis les tribunes, provoquant l’interruption immédiate de la rencontre à quelques secondes du coup de sifflet final. Les joueurs ont fini par regagner les vestiaires sous les sifflets tandis que des supporters se massaient devant les grilles de la tribune nord dans une ambiance extrêmement tendue. Le stade a ensuite été progressivement évacué avant que Ruddy Buquet n’annonce définitivement l’arrêt du match près d’une heure plus tard, plongeant la soirée dans un immense imbroglio réglementaire. Mais au-delà de la confusion finale, le verdict sportif semblait déjà écrit. Bastia touchait le fond au terme d’une saison étouffante, conclue dans le désordre, la colère et un sentiment de gâchis monumental, à l’heure où fumigènes et bruits d’explosions se font encore entendre aux abords du stade.