Manchester City : l'ultime appel du pied de Bernardo Silva au FC Barcelone

La Coupe du monde comme ultimatum. Pour de nombreux footballeurs à l'avenir incertain, ce Mondial qatari sera la limite fixée. Concentrés, dans un premier temps, sur cette échéance internationale, ces protagonistes désireux de donner un nouvel élan à leur carrière ou, au contraire, de jurer fidélité à leur club actuel, profiteront logiquement de la trêve hivernale pour entériner leur décision. Parmi ces profils, celui de Bernardo Silva (28 ans).

Malgré une offre de prolongation entre les mains, l'attaquant de Manchester City semble toujours, autant, déterminé à l'idée de rejoindre Barcelone. Déjà séduit par le projet catalan lors du dernier mercato estival, le Portugais était finalement resté chez les Citizens. Contraint par son plafond salarial et incapable de vendre Frenkie de Jong, le Barça avait, en effet, abandonné la piste. Rêve absolu de Xavi, Bernardo Silva sera-t-il une nouvelle fois dans les plans des Culers lors de la prochaine fenêtre ? C'est la question que se pose l'ancien Monégasque.

Bernardo Silva met la pression sur le Barça !

Dernièrement, SPORT affirmait, en ce sens, que le Barça n'avait pas dit son dernier mot. En effet, selon le quotidien espagnol, si les problèmes liés à l'enregistrement des nouvelles signatures ont empêché les Blaugranas d’arriver à temps pour enrôler Bernardo Silva cet été, ils prévoient malgré tout de revenir à la charge. L'actuel leader de Liga aurait même d'ores et déjà assuré au numéro 20 des Skyblues qu'il était son principal objectif pour l’année 2023, et qu'il souhaitait conclure un accord dès que possible.

Ce samedi, SPORT révèle, à ce titre, de nouvelles informations. Ainsi, Bernardo Silva aurait, une fois de plus, clairement fait savoir au Barça qu’il était prêt à pousser pour les rejoindre. Prêt à refuser l'offre de prolongation de Manchester City, le Portugais, qui veut prendre une décision finale après le Mondial, souhaite malgré tout connaître la position des Culers, à savoir si ces derniers seront capables de revenir à la charge l'été prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ancien Monégasque se dit même partant pour baisser son salaire afin de rejoindre la Catalogne.

Si la formation espagnole, qualifiée pour les 16es de finale de la Ligue Europa, connaît désormais l'urgence du joueur, reste désormais à savoir si les dirigeants barcelonais accepteront de se positionner financièrement sur la star mancunienne. Une chose est sûre, au regard de la situation contractuelle du Portugais, le transfert pourrait, lui, se conclure bien en-deçà des 80 millions d'euros demandés il y a quelques mois. Si un mouvement pour Silva lors du marché hivernal semble difficile à imaginer pour le board catalan, une offre pourrait bien être formulée l'été prochain. En attendant, le gamin de Lisbonne tentera, lui, d'emmener la Seleção sur le toit du monde. Placé dans le groupe H, le Portugal débutera sa compétition jeudi (17h) contre le Ghana.