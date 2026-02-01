Menu Rechercher
Angers : Alexandre Dujeux annonce les départs d’Himad Abdelli et Sidiki Chérif

Présent au micro de Ligue 1+ avant la réception du FC Metz, Alexandre Dujeux, coach d’Angers, a annoncé les départs d’Himad Abdelli, dans le viseur de l’OM cet hiver, et Sidiki Chérif, en passe de rejoindre Fenerbahçe.

« On a le départ de Sidiki Chérif et le départ d’Abdelli. Ces deux départs sont dans le bon sens. Après, je suis sur le terrain, mais c’est en bonne voie, on verra si ça se finalise. Il faut évidemment que ça se finalise, mais l’idée, c’était ça », a notamment assuré le coach angevin.

