Grand spectacle entre Brest et l'OM !

On craignait le pire pour l'OM lors de la 1ère journée face à Reims, après une préparation difficile et une ambiance tendue. Mais les doutes ont été balayés avec une victoire éclatante 4-1, validant les préceptes du nouvel entraîneur Igor Tudor. Il faudra donc confirmer tout cela à l'extérieur face à Brest qui a de son côté livré une belle bataille à Lens (défaite 3-2) et qui voudra s'imposer pour sa première à domicile.

Parmi les différents paris proposés par FDJ, voici trois cotes intéressantes :

Plus de 4,5 buts dans le match (cote à 4,00)

Il va y avoir du spectacle au stade Francis Le Blé dimanche soir ! Comment pourrait-il en être autrement après les premiers matches de Brest et de l'OM ? Le club breton a perdu 3-2 à Lens le week-end précédent, mais est une équipe joueuse, avec des arguments offensifs indéniables. L'OM s'est imposé 4-1 contre Reims, en mettant une intensité folle dans sa rencontre et en infligeant un pressing démoniaque à l'adversaire. Les buts vont pleuvoir à Brest !

Luis Suarez marque (cote à 2,80)

Il ne sera peut-être pas titulaire, tout dépendra de la décision d'Igor Tudor de maintenir Milik à la pointe de l'attaque. Mais Luis Saurez a montré la semaine dernière qu'il pouvait être redoutable en entrant en cours de rencontre. Auteur d'un doublé contre Reims, l'homonyme de l'ancienne star du FC Barcelone a prouvé qu'il avait des qualités. On l'imagine bien surfer sur cette confiance et inscrire au moins un but à Brest.

Les deux équipes marquent (cote à 1,59)

Vous l'avez compris, on voit bien un scénario dingue pour clôturer la 2e journée de Ligue 1. Et qui dit match fou dit buts des deux côtés. Brest vendra chèrement sa peau et l'OM a déjà encaissé un but contre Reims, pourtant très faible au Vélodrome. La défense marseillaise sera encore plus testée par le Stade Brestois, qui compte des éléments créatifs comme Cardona, Belaïli ou Honorat.

N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match Brest-OM.

