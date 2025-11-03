PSG : blessure plus grave que prévu pour Désiré Doué

Mardi soir, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en Ligue des Champions, sans Désiré Doué. L’ex-Rennais s’est gravement blessé à Lorient (1-1), mercredi. Le lendemain, le PSG avait communiqué sur une « lésion » de la cuisse et évoquait une indisponibilité de « quelques semaines ».

Mais selon L’Équipe, l’international français souffre en réalité d’une lésion de grade 3 (sur une échelle de 0 à 4). Au PSG, certaines personnes estiment en interne que Doué pourrait être prêt en fin d’année. D’autres pensent que le joueur de 20 ans devra attendre janvier 2026. En attendant, Doué a déjà lâché ses béquilles et attend avec impatience le début de sa rééducation.