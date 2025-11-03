Menu Rechercher
Commenter 31
Ligue 1

PSG : blessure plus grave que prévu pour Désiré Doué

Par Kevin Massampu
1 min.
Désiré Doué en action avec le PSG. @Maxppp

Mardi soir, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en Ligue des Champions, sans Désiré Doué. L’ex-Rennais s’est gravement blessé à Lorient (1-1), mercredi. Le lendemain, le PSG avait communiqué sur une « lésion » de la cuisse et évoquait une indisponibilité de « quelques semaines ». 

La suite après cette publicité

Mais selon L’Équipe, l’international français souffre en réalité d’une lésion de grade 3 (sur une échelle de 0 à 4). Au PSG, certaines personnes estiment en interne que Doué pourrait être prêt en fin d’année. D’autres pensent que le joueur de 20 ans devra attendre janvier 2026. En attendant, Doué a déjà lâché ses béquilles et attend avec impatience le début de sa rééducation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier