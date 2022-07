La demande de départ de Cristiano Ronaldo fait chavirer l'Europe, le Napoli se lance dans la bataille pour Dybala

La suite après cette publicité

«Ronaldo prépare un autre déménagement»

Cristiano Ronaldo a demandé à son club de le laisser filer, comme l'a révélé hier The Times. Une nouvelle qui fait grand bruit en Angleterre, mais aussi partout en Europe et notamment au Portugal comme avec Record qui met aussi en avant la volonté de la légende vivante du pays. Même son de cloche dans La Gazzetta dello Sport qui titre : «Ronaldo prépare un autre déménagement». On retrouve CR7 jusque dans la presse espagnole avec Mundo Deportivo qui raconte aussi les envies d'ailleurs du Portugais. Il fait même les gros titres en France avec RMC qui donne une liste des principaux courtisans du joueur de Manchester United. Il y aurait, pour l'instant, le Bayern Munich et Chelsea, mais également la présence du Napoli. Même si comme le rappelle le média, les Red Devils ne lui ont donné pour le moment aucun bon de sortie.

Le Napoli aussi sur Dybala

En Italie, c'est de nouveau l'avenir de Paulo Dybala qui fait réagir. Il est en Une du Corriere dello Sport ce dimanche, car «même le Napoli l'appelle», d'après le quotidien. Hier déjà, on apprenait que l'AC Milan entrait dans la danse et espérait chiper l'Argentin à son voisin l'Inter. Et bien, aujourd'hui, un nouveau prétendant fait son arrivée, comme l'explique le journal dans ses pages intérieures. «Tout le monde veut Dybala», peut-on lire dans les colonnes du Corriere. Après Silvio Berlusconi et son club de Monza, après les deux équipes de Milan, c'est au tour d'Aurelio De Laurentiis et du Napoli de faire des avances à l'ancien joueur de la Juventus.

«Tudor fait de beaux rêves»

Du côté de la France, c'est l'arrivée du futur de coach de l'Olympique de Marseille qui fait la Une. Igor Tudor devrait bel et bien être le successeur de Sampaoli, comme le rapporte La Provence dans son édition du jour. Il «arrive» selon le média local qui précise que Tudor est attendu à Marseille ce lundi, pour signer un contrat de deux ans avec l'OM. Quelques jours seulement après le départ de leur coach, les Phocéens ont donc déjà trouvé son remplaçant. Son arrivée fait également les gros titres de L'Équipe ce dimanche qui fait dans le jeu de mot. «Tudor fait de beaux rêves», s'amuse le journal. Car pour ce jeune entraîneur de 44 ans, ancien joueur pro des années 2000, l'OM sera une étape importante de sa carrière.